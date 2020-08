Intesa Sp: a Ferragosto ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia (2) (Di lunedì 10 agosto 2020) (Adnkronos) - A Vicenza, il piano nobile di Palazzo Leoni Montanari guida gli ospiti in un percorso rinnovato: accanto alla collezione del Settecento Veneto, un autentico viaggio nella Venezia del '700 con dipinti di Guardi, Longhi, Carlevarijs, un nuovo allestimento delle ceramiche attiche e magnogreche consente un dialogo originale fra un nucleo di vasi antichi e le decorazioni a tema mitologico presenti negli affreschi delle sale. Non finisce di meravigliare i visitatori inoltre il gruppo scultoreo settecentesco La caduta degli angeli ribelli, stupefacente piramide di sessanta figure scolpite in un unico pezzo di marmo di Carrara, realizzata nella metà del Settecento da Agostino Fasolato. Il fine settimana di Ferragosto, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, nell'ambito della ... Leggi su iltempo

