Inter, Lukaku nella storia: a segno in nove partite di fila in Europa League (Di lunedì 10 agosto 2020) Serata da record per Romelu Lukaku, che ha trovato la via del gol anche nel quarto di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen. L’attaccante nerazzurro è così diventato il primo giocatore nella storia della Coppa Uefa/Europa League ad andare a segno in nove partite consecutive a cui ha preso parte, come riportato da OptaPaolo. 9 – Romelu #Lukaku è il primo giocatore ad andare a segno in nove gare di fila nella storia dell’#EuropaLeague/#CoppaUEFA. Inarrestabile. #InterLeverkusen ... Leggi su sportface

Inter : ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera anc… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? #Lukaku ?????????????? #Young ???? #Bastoni ???? #Lautaro #InterLeverkusen #UEL #FORZAINTER ???????? - OptaPaolo : 49 - Tra le squadre qualificate ai quarti di finale dell'#EuropaLeague 2019/20 l’Inter ha il duo che ha segnato di… - Ammar_1908 : RT @Inter: ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera ancora Hradecky!… - Inter : ?? INTERVALLO Fine primo tempo alla Dusseldorf Arena, gara apertissima... ma per adesso siamo avanti noi! ?? ??… -