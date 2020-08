Inter – Leverkusen – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter – Leverkusen daranno vita tra poco alla sfida in partita secca per i quarti di finale di Europa League. C’è molto in gioco per i nerazzurri che ambiscono a vincere il trofeo, ma non potranno sottovalutare un avversario insidioso come quello tedesco. Inter – Leverkusen: Ultime dai campi Conte potrebbe confermare l’undici che ha ben figurato contro il Getafe: nuova esclusione per Eriksen, pronto a subentrare dalla panchina nel corso del match. Assente anche Skriniar: Godin in pole per giocare con De Vrij e Bastoni. Lukaku e Lautaro in attacco. Bosz senza lo squalificato Aranguiz: a sostituirlo sarà Demirbay, che rientra a sua volta dalla squalifica. Havertz pericolo numero uno per la difesa nerazzurra: agirà da prima punta come nelle ... Leggi su giornal

OptaPaolo : 49 - Tra le squadre qualificate ai quarti di finale dell'#EuropaLeague 2019/20 l’Inter ha il duo che ha segnato di… - Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come fi… - JuventusJay : Se la Juve gliene ha fatti 3 al Leverkusen non vedo come l'Inter non gliene possa fare 4 o 5. Partita gia scritta. #InterLeverkusen - __Simo95__ : Ma davvero voi interisti temete sto leverkusen? La juve di sarri ci ha vinto 5-0 tra andata e ritorno sto leverkuse… -