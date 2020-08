Inter, Conte frecciata alla Juve? “Gli altri sono in vacanza, noi diamo soddisfazione ai tifosi” (Di martedì 11 agosto 2020) “sono Contento per i ragazzi, hanno dimostrato grande volontà di essere protagonisti. Vedere questa voglia non è da tutti, gli altri sono in vacanza, noi siamo qua e abbiamo voglia di lottare e dare soddisfazione ai tifosi”. Queste le parole di Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv al termine del match contro il Bayer Leverkusen, valevole per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. Una frecciata neanche troppo velata alle rivali e in particolare alla Juventus, eliminata dal Lione. Leggi su sportface

