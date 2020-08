Inter Bayer Leverkusen streaming e tv: dove vedere la partita di Europa League (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter Bayer Leverkusen streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita di Europa League Inter Bayer Leverkusen streaming TV – Questa sera, lunedì 10 agosto 2020, alle ore 21 Inter e Bayer Leverkusen scendono in campo in Germania, gara valida per i quarti di finale della Uefa Europa League 2019-2020 che si giocherà in partita secca. La partita si giocherà a porte chiuse, senza pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus. dove vedere Inter Bayer Leverkusen ... Leggi su tpi

OCCHI SULL’AVVERSARIO – Organizzazione, talento e gioco offensivo: guida al Bayer Leverkusen

Innanzitutto, come ogni squadra tedesca, anche il Bayer Leverkusen è tornato in campo dopo il lungo stop per l’emergenza coronavirus a metà maggio, più di un mese prima rispetto all’Inter e alle altre ...

