Inter-Bayer Leverkusen, programma e telecronisti Sky quarti Europa League 2019/2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Inter-Bayer Leverkusen, match valido per i quarti di finale di Europa League 2019/2020. I nerazzurri si giocheranno con i tedeschi la qualificazione in semifinale che può spalancare la strada verso la finale viste le eventuali avversari non irresistibili. Prima però l’ostacolo duro è rappresentato dalle Aspirine. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di lunedì 10 agosto. Inter-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. Leggi su sportface

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Galliani esclusivo: «#Pirlo l'uomo giusto» ??#Conte guarda olt… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come fi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Top Calcio 24 – Inter, Conte a forte rischio: possibile addio con un ko… - pandadaria : Conte, dubbio in vista del Bayer Leverkusen: la probabile Inter – Sky -