Inter-Bayer Leverkusen, ore 21: le probabili formazioni del match di Europa League (Di lunedì 10 agosto 2020) Le probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Leggi su 90min

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - FcInterNewsit : Lukaku-Lautaro, Inter col tandem più prolifico dei quarti di Europa League: 20 gol in più del duo Bayer - Gazzetta_it : #Handanovic carica l'Inter: 'Non ci sono favoriti ma il #Bayer qualcosa dietro concede...' - enrico_zerbo : Inter-Bayer Leverkusen, stasera la sfida per i quarti di Europa League - internewsit : Volland è la punta centrale del Bayer Leverkusen, ma non solo - -