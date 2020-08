Inter-Bayer Leverkusen oggi in tv su TV8: canale, orario e diretta streaming quarti Europa League (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter-Bayer Leverkusen sarà visibile oggi in tv su TV8? Ecco quel che serve sapere per quanto riguarda canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di Europa League. I nerazzurri dovranno cercare di superare l’ostacolo tedesco per continuare il proprio cammino verso la conquista di questo titolo, ma non sarà affatto facile. Calcio d’inizio alle ore 21 di lunedì 10 agosto, diretta tv su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 ci sarà la possibilità di seguire la diretta Gol con i collegamenti alternati tra la sfida dei ragazzi di Conte e quella tra Manchester United e Copenaghen; diretta ... Leggi su sportface

DUSSELDORF (GERMANIA) – “Sono molto bravi nelle ripartenze, servirà grande attenzione. Hanno giocatori veloci e bravi nell’uno contro uno, a campo aperto sanno far male. Dovremo prepararci per evitar ...

