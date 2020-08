Inter-Bayer Leverkusen, Marotta: “Vi svelo il mio sogno. Pirlo alla Juventus? Ecco cosa ne penso” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il sogno di Beppe Marotta.Pochi minuti prima della sfida tra l'Inter e il Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale dell'Europa League, l'amministratore delegato del club nerazzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:"E’ certamente un appuntamento importante che cercheremo di onorare nel migliore dei modi, perché è il giusto riconoscimento del lavoro svolto da Conte e dalla squadra. E’ una competizione comunque importante, per cui è una crescita, una crescita continua rispetto ad un passato recente. Le partite si giocano ormai in 95-100 minuti, quindi la panchina deve essere assolutamente all’altezza di quelli che vanno in campo, la grande forza di una squadra che vuole vincere è proprio ... Leggi su mediagol

