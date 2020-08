Inter-Bayer Leverkusen, Lukaku: “Dovevamo chiuderla prima, Barella grande giocatore” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Fisicamente e mentalmente stiamo bene, però bisogna crescere di più. Oggi dovevamo chiuderla prima, ma abbiamo vinto ed era la cosa più importante. Adesso abbiamo una settimana per prepararci bene e farci trovare pronti per la semifinale”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku al termine della vittoria contro il Bayer Leverkusen nei quarti di Europa League, in cui il belga ha segnato il secondo gol che è anche il nono consecutivo in questa competizione: “I record sono record, ma la vittoria è molto importante. Il Leverkusen è una buona squadra – sottolinea l’attaccante nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – oggi noi abbiamo sbagliato troppe occasioni, potevamo fare ... Leggi su sportface

