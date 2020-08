Inter Bayer Leverkusen LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 10 agosto 2020) Alla Düsseldorf Arena, i quarti di finale di Europa League 2019/20 tra Inter e Bayer Leverkusen: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Alla Düsseldorf Arena, Inter e Bayer Leverkusen si affrontano nel match valido per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Inter Bayer Leverkusen 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Bayer Leverkusen 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ... Leggi su calcionews24

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Galliani esclusivo: «#Pirlo l'uomo giusto» ??#Conte guarda olt… - SkySport : Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni del quarto di Europa League - Marathonbet_IT : Stasera l'#Inter si gioca l'accesso alle #semifinali di #EuropaLeague alle 21, con il #Bayer. Per voi i… - LuigiBevilacq17 : RT @Gazzetta_it: #Brozovic, guida tu! Dopo giorni difficili, all'#Inter serve in versione... #Epic #EuropaLeague -