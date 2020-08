Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter-Bayer Leverkusen vale un posto in semifinale di Europa League: nerazzurri pronti al match. Le probabili formazioni e dove vedere la partita Alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, Inter-Bayer Leverkusen sono pronte a darsi battaglia per un posto in semifinale di Europa League. La vincente di questa sfida, troverà una tra Shakthar Donetsk o Basilea, che scenderanno in campo martedì 11 alle 21. I nerazzurri di Conte hanno eliminato il Getafe con 2 reti nella gara secca disputata mercoledì scorso e adesso vanno a caccia del posto tra le migliori 4 d’Europa (League). Dall’altra parte, i tedeschi hanno eliminato i Rangers Glasgow di Steven Gerrard e vogliono ... Leggi su zon

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - FcInterNewsit : Lukaku-Lautaro, Inter col tandem più prolifico dei quarti di Europa League: 20 gol in più del duo Bayer - Gazzetta_it : #Inter, è l'anno giusto: alla portata una finale con #ManUnited o #Siviglia #EuropaLeague #UEL #Leverkusen #Bayer - passione_inter : Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: in attacco c'è la LuLa, fiducia a Godin - - sportli26181512 : Dal crollo in Borsa di Juve e Roma alle condizioni di Mbappé: ascolta le notizie del giorno: Dal crollo in Borsa di… -