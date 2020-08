Inter-Bayer Leverkusen | La diretta | Le formazioni ufficiali (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono ufficiali le scelte di formazione di Antonio Conte e Peter Bosz. Panchina per Skriniar ed Eriksen: nell'11 titolare ci sono Godin e Gagliardini. Inter, la formazione ufficiale " , 3-5-2,: 1 ... Leggi su gazzetta

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Galliani esclusivo: «#Pirlo l'uomo giusto» ??#Conte guarda olt… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ? Lo stadio di Dusseldorf prima del match Calcio d’inizio alle 21:00 Su Sky Sport Uno e S… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come fi… - standardsport : Inter Milan XI: Handanovic, Godin, de Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Mar… - Fantacalcio : Europa League, Inter-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bayer

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Bayer Leverkusen, partita valevole per i quarti di finale di Europa League 2019/2020: Antonio Conte sogna la semifinale di Europa League con l ...Inter - Bayer Leverkusen è valevole per i quarti di finale di Europa League 2019/2020. La partita è in programma il giorno 10 agosto alle ore 21:00 allo stadio Merkur Spielarena di Düsseldorf. Quest'a ...