Inter-Bayer Leverkusen, il regolamento: cosa succede in caso di pareggio (Di lunedì 10 agosto 2020) Alle 21:00 di lunedì 10 agosto l’Inter sfiderà il Bayer Leverkusen nella cornice della Düsseldorf Arena in occasione dei quarti di finale di Europa League 2019/2020. Dopo la vittoria sul Getafe agli ottavi di finale, la formazione di Antonio Conte va a caccia del pass per la semifinale contro i tedeschi. Gara unica in campo neutro in questo inedito agosto di coppe europee. Ma cosa accade in caso di pareggio nei novanta minuti? La procedura è la stessa degli ottavi: supplementari, dunque eventuali rigori in caso di ulteriore parità. Le squadre inoltre potranno ricorrere a cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Per i tempi supplementari è permessa un’ulteriore sostituzione. Leggi su sportface

L'Inter lavora "duramente per l'obiettivo massimo". Così Antonio Conte carica l'ambiente e avvisa il Bayer Leverkusen alla vigilia del match di quarti di finale di Europa League. Anche se dalle parole ...

