Inter-Bayer Leverkusen, Conte: “C’è grande soddisfazione sia da parte mia sia dei ragazzi” (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Conte nel post partita di Inter-Bayer Leverkusen, quarto di finale dell’Europa League L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto contro il Bayer Leverkusen per 2 a 1 e valevole per quarti di finale di Europa League, ha raccontato le sue impressioni sul match della ‘Dusseldorf Arena’ ai microfoni di Sky Sport. La squadra ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro.“C’è grande soddisfazione da parte mia e dei calciatori, abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita, preparata nella giusta maniera, siamo stati bravi a dare pressione e non far giocare mai il Leverkusen tranquillo. Siamo stati bravi a ... Leggi su intermagazine

SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - Inter : ?? | AVVERSARI Questa la formazione titolare del Bayer ?? Qual è il giocatore da tenere maggiormente d'occhio? ??… - Inter : ?? | GOL BAYER 24' - Azione confusa in area nerazzurra, alla fine Havertz si ritrova a tu per tu con Handanovic e l… - fcin1908it : Godin: 'Ho fatto fatica col gioco di Conte, ma ora sto bene. L'importante è che l'Inter vinca' -… - danisailor7 : RT @fcin1908it: Godin: 'All'inizio non facile, ora ho capito cosa chiede il mister. In difesa stiamo facendo benissimo' - -