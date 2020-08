Inter-Bayer Leverkusen, Barella: “Dimostrato a chi parla che siamo un gruppo con le palle” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Oggi abbiamo dimostrato a tanti che dicevano che non siamo una squadra che siamo un grandissimo gruppo di giocatori con le palle, abbiamo meritato di vincere la partita”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella al termine del match vinto contro il Bayer Leverkusen nei quarti di Europa League anche grazie a un gol del classe 1997: “L’importante era portarla a casa, a ogni modo ce l’abbiamo fatta e siamo felici. Potevamo chiuderla prima – aggiunge il mediano nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – ma il Bayer ci ha messo in difficoltà, è una bellissima squadra. Ci siamo presi la qualificazione con le unghia e con i denti: noi temiamo gli ... Leggi su sportface

SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - Inter : ?? | AVVERSARI Questa la formazione titolare del Bayer ?? Qual è il giocatore da tenere maggiormente d'occhio? ??… - Inter : ?? | GOL BAYER 24' - Azione confusa in area nerazzurra, alla fine Havertz si ritrova a tu per tu con Handanovic e l… - sportface2016 : #InterLeverkusen, #Barella si toglie qualche sassolino dalle scarpe: 'Abbiamo dimostrato a chi parla che siamo un g… - y2jluca : RT @passione_inter: Inter-Bayer Leverkusen, Barella (Sky): 'Siamo un gruppo con gli attributi. Ora gli altri devono temerci' - https://t.co… -