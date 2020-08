Inquinamento, Legambiente: “In Campania 14 punti su 31 fuori limiti di legge” (Di lunedì 10 agosto 2020) NAPOLI – Sono 31 i punti della Costa campana analizzati da Goletta Verde e di questi 14 sono risultati oltre i limiti di legge. Questo in estrema sintesi il risultato del monitaraggio effettuato da Legambiente sullo stato di salute delle coste e delle acque. Un report che per alcuni punti della Campania parla espressamente di “inquinamento ormai cronico” per l’undicesimo anno consecutivo nonostante gli esposti dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine: “e’ il caso della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati “fortemente inquinati”. A parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Salerno, sono stati Mariateresa Imparato, presidente regionale di Legambiente, Francesco Esposito, Ufficio di presidenza comitato scientifico Legambiente Campania, Angelo Caramanno, assessore all’Ambiente Comune di Salerno, Danielo Di Guardo, comandate Capitaneria di porto di Salerno, Claudio Marro, direttore tecnico Arpa Campana e Fabrizio Marotta, presidente Lega Navale Salerno. Leggi su dire

