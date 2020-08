Infortunio sul lavoro alla Candy di Brugherio, operaio ci rimette un dito (Di lunedì 10 agosto 2020) Brugherio, Monza e Brianza, 10 agosto 2020 " Ci ha rimesso un dito. Incidente sul lavoro questa mattina alla Candy,l la grande azienda di lavatrici ed elettrodomestici. Erano le 9 del mattino quando ... Leggi su ilgiorno

regynadeserto : RT @RadioSavana: Luana, ex controllore Atac, condannata ad una vita in sedia a rotelle perchè massacrata brutalmente da #risorsaINPS africa… - smxworld : @forza_lotta @teo_acm Un po’ un falso mito. Saltò gran parte della stagione per un infortunio e quando rientrò il M… - ilarymary : Infortunio sul lavoro a Rho. Gli amputano i polpastrelli - ilarymary : Infortunio sul lavoro a Rho. Gli amputano i polpastrelli - ottopagine : 'Ok equiparazione infezione covid a infortunio sul lavoro' #Benevento -