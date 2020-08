Influenza suina H1N1: il 10 agosto 2010 l’OMS annuncia la fine della pandemia (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 10 agosto 2010 il mondo ha potuto tirare un sospiro di sollievo quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il superamento della fase 6 di allerta relativa all’Influenza suina H1N1, parlando quindi di periodo post-pandemia. Le dichiarazioni sono arrivate dalla direttrice generale Margaret Chan e sicuramente hanno contribuito non solo a tranquillizzare l’opinione pubblica … Leggi su periodicodaily

giuliaforpeace : RT @AvantiLaura: Il #10agosto del 2010 veniva dichiarata conclusa la pandemia influenzale nota come influenza suina. 10 anni fa... - AvantiLaura : Il #10agosto del 2010 veniva dichiarata conclusa la pandemia influenzale nota come influenza suina. 10 anni fa... - Andrea83939783 : @MMmarco0 In generale il range dell'influenza va da 290.000 a 500.000, ma entrambi i limiti sono stati superati. Co… - RIGA_IT : @jeperego @Miti_Vigliero E in D hanno legiferato a partire dal 2001 riguardo malattie infettive, probabili situazio… - marianomores61 : RT @intuslegens: Asiatica del 1957, influenza di Hong Kong del 1968, suina del 2009: nessuna mascherina, nessun internamento. Cos'è cambiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza suina influenza suina Archivi Microbiologia Italia Il Vietnam ha aperto troppo presto e ora affronta la seconda ondata

Il Vietnam è stato uno dei primi a capire il potenziale dirompente del coronavirus e a porvi rimedio con elogiabile efficacia, anche grazie alle precedenti e dolorose esperienze con la Sars, l’influen ...

Quello che sappiamo davvero dei Covid party

Le storie sui Covid party sono virali, ma al momento non ci sono prove che le persone organizzino feste allo scopo infettarsi, o che sia un fenomeno diffuso. Un film già visto durante l'epidemia di in ...

Il Vietnam è stato uno dei primi a capire il potenziale dirompente del coronavirus e a porvi rimedio con elogiabile efficacia, anche grazie alle precedenti e dolorose esperienze con la Sars, l’influen ...Le storie sui Covid party sono virali, ma al momento non ci sono prove che le persone organizzino feste allo scopo infettarsi, o che sia un fenomeno diffuso. Un film già visto durante l'epidemia di in ...