Infermiera straniera cerca casa a Imola:”Non te l’affittiamo. Tu non sei italiana” (Di lunedì 10 agosto 2020) Un lungo post sul suo profilo Facebook, aperto con le parole #NOalladiscriminazione #NOalrazzismo #NOalpregiudizio, che racconta ciò che è accaduto a lei e alla sua famiglia quando hanno richiesto una camera in affitto ad Imola. Non le hanno messo a disposizione la stanza di un appartamento, prenotata senza problemi telefonicamente, dopo avere scoperto le sue … L'articolo Infermiera straniera cerca casa a Imola:”Non te l’affittiamo. Tu non sei italiana” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

occhio_notizie : La storia di una giovane infermiera campana -