Indiani d’America vs bikers: la strana guerra causa Covid-19 (Di lunedì 10 agosto 2020) Washington, 10 ago – Una storia “tipicamente” americana che potrebbe essere tranquillamente la base per un buon film d’azione. In South Dakota alcune tribù di nativi americani si stanno organizzando con check point lungo la strada per impedire (se necessario con la forza) il passaggio a migliaia di bikers diretti ad un raduno motociclista. Le ragioni che spingono i Sioux a fare questo gesto sarebbero di “tutela” della propria tribù. I bikers, infatti, non amano rispettare le norme anti contagio per il coronavirus. La decisione delle sette tribù Sioux Un portavoce dei nativi americani ha fatto sapere che la carovana composta da migliaia di bikers diretti a un raduno del South Dakota non potrà attraversare le loro terre e che si sono per questo organizzati dei checkpoint ... Leggi su ilprimatonazionale

ezio14199935 : @MeNeFrego___ @SergioLeonetti1 bene, la sovranità va rispettata altrimenti si fa la fine degli indiani d'America! - AntonioIlcapo : Viviamo veramente in un paese incivile gente che viaggia a 80 all'ora in terza corsia , che butta mozziconi di siga… - filipponico1962 : @intuslegens @AndFranchini Non esageriamo..... distruggere....semplice sostituzione etnica.... Hai presente gli in… - ZampeNi : @Stegiardo @MartaEcca Voi meritereste di vivere quello che hanno vissuto gli indiani d'america - 1971Gipsy : @La_manina__ @CarloCalenda @aledenicola E se tra vent’anni la crisi ecologica distruggera’ il pianeta, così si dirà… -