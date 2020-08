Incubo fuori dall'ospedale: esce dall'ospedale col gesso, tre marocchini lo pestano (Di lunedì 10 agosto 2020) Francesca Galici Un uomo appena uscito dall'ospedale San Giovanni Bosco di Torino con il gesso è stato aggredito da tre marocchini: volevano i soldi del parcheggio. L'uomo è stato minacciato con alcune pietre prima di riuscire a scappare È una cronaca di ordinario degrado quella che racconta Repubblica e che arriva da Torino, dall'ospedale San Giovanni Bosco. La struttura ospedaliera più grande della periferia nord della città sabauda è stata teatro di una brutale aggressione ai danni di un uomo, aggredito e derubato da tre parcheggiatori abusivi marocchini. Tutto è successo in pieno giorno, quando l'uomo si è recato presso il nosocomio ... Leggi su ilgiornale

loriana34406751 : RT @Alex70Fa: @loriana34406751 @GiuseppeConteIT @robersperanza @ItalyMFA @Viminale @tempoweb @corriereveneto @RegioneVeneto @Storace @Chiod… - dgallo1982 : RT @Gianfranco_ros: Desecretati, giustamente, i suggerimenti del Comitato tecnico scientifico, si scatenano le fazioni pro e contro le scel… - Alex70Fa : @loriana34406751 @GiuseppeConteIT @robersperanza @ItalyMFA @Viminale @tempoweb @corriereveneto @RegioneVeneto… - speranza_viva : RT @Misurelli77: Quando hai il Mostro fuori la porta (Virus) Ma purtroppo anche dentro casa (Violenza Domestica) La Vita diventa un vero e… - Silvia57734742 : Mi dicevo o tutti che era uno dei 10 detenuti D'Italia più difficilissimi particolari e violenti, bhe dopo qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Incubo fuori

ilGiornale.it

PERUGIA - Alcol, degrado e mascherine fuori controllo: eccolo il menù dell’ultimo fine settimana. Un menù purtroppo noto, ma che in questi periodi continua a far discutere. Perché alla rabbia per una ...Il secondo cluster in meno di un mese. Ostia torna a vivere l'incubo del virus e la minaccia della movida. Quella notturna, dall'inizio dell'estate, è fuori controllo. Erano seduti a uno dei tavolini ...