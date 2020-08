In Marvel's Avengers arriveranno prossimamente altri tre personaggi? (Di lunedì 10 agosto 2020) La beta di Marvel's Avengers ha attirato numerosissimi fan (tra cui anche Brie Larson) e tra alcuni di questi si cela anche un dataminer che, navigando nei file del gioco, ha scoperto molte cose interessanti.A quanto pare nel gioco verranno aggiunti altri tre personaggi che potranno apparire nella storia o essere a tutti gli effetti membri giocabili nel roster. Sappiamo che il roster giocabile confermato al lancio consta in Vedova Nera, Captain America, Hulk, Iron Man, Ms. Marvel e Thor. Occhio di Falco arriverà nel gioco come DLC post-lancio gratuito e Spider-Man arriverà nelle versioni PS4 e PS5 del gioco in futuro.I file esaminati dal dataminer tuttavia mostrano altri tre personaggi, ovvero She-Hulk, Kate Bishop e War Machine. Non è chiaro se ... Leggi su eurogamer

GiocareOra : Marvel's Avengers è deludente e poco ispirato finora ... - GamingToday4 : Marvel’s Avengers: il nuovo trailer mostra tutti i vantaggi dell’edizione PlayStation - GamingToday4 : Marvel’s Avengers – Il datamining dei file della beta rivelano tre nuovi eroi - top10games_it : Novità #6: Marvel's Avengers - COMIC Book [Esclusiva - GamingTalker : Marvel's Avengers, scoperti dei possibili nuovi eroi dai file della beta, She-Hulk, Kate Bishop e War Machine… -