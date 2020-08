In 1800 alla serata 'movida' del Muretto di Jesolo: senza mascherine e distanziamento anti-Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Erano in 1.800 alla serata organizzata alla discoteca “Il Muretto” di Jesolo. I clienti, in maggior parte sprovvisti di mascherine e senza distanziamento sociale, incuranti delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19, sono stati sorpresi dai carabinieri nello storico locale di Jesolo Lido (Venezia).I controlli sono scattati nella notte tra sabato e domenica scorsi da parte dei Carabinieri di Jesolo, assieme ai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia e di quello per la Tutela della Salute di Treviso.Oltre alla discoteca sono stati controllati altri luoghi della località balneare. Le verifiche si ... Leggi su huffingtonpost

Erano in 1.800 alla serata organizzata alla discoteca “Il Muretto” di Jesolo. I clienti, in maggior parte sprovvisti di mascherine e senza distanziamento sociale, incuranti delle misure di conteniment ...

