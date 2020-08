Imprese: Voxloud, con centralino in cloud per pmi più semplice smart working (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Labitalia) - Un rebranding che nasce dalla precisa volontà, dato il particolare periodo storico, di volersi posizionare ancora di più come strumento indispensabile per tutte le pmi italiane. Voverc, prima azienda in Italia a sviluppare e vendere sul mercato una soluzione di centralino telefonico interamente in cloud, diventa Voxloud e lancia sul mercato nuovi prodotti per supportare ulteriormente le aziende che si stanno affacciando al mondo dello smart working non senza difficoltà. “Il lockdown ha fatto capire alle persone che per molti lavori non è necessario essere ogni giorno in ufficio, e uno strumento come il centralino in cloud aiuta sicuramente ad organizzare al meglio il lavoro agile”, spiega Leonardo ... Leggi su liberoquotidiano

