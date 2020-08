Imola, a Tgcom24 la campana di origini magrebine rimasta senza casa: 'Mi è stata negata perché ritenuta straniera' (Di lunedì 10 agosto 2020) A parlare a Tgcom24 è Fatiha Sakhri , giovane infermiera di Caserta, cittadina italiana di origini magrebine. 'Hanno annullato l'accordo perché al telefono non avevo specificato le mie origini e ... Leggi su tgcom24.mediaset

"Avevo preso accordi verbali con i proprietari di una casa per affittare una stanza a Imola - così da poter permettere ai miei genitori di far visita a mio fratello, ricoverato per la riabilitazione a ...