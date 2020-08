Ilenia Lazzarin, dopo il suo commento sotto la foto di Belen: “Volevo fare un complimento” (Di lunedì 10 agosto 2020) A dire la sua riguardo la fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è Ilenia Lazzarin, noto volto televisivo della Rai. Il suo commento sotto la foto della showgirl argentina ha scatenato il caos, facendola finire in mezzo alla bufera social. “È un folle” – Il tutto ha avuto inizio con un … L'articolo Ilenia Lazzarin, dopo il suo commento sotto la foto di Belen: “Volevo fare un complimento” Leggi su dailynews24

blogtivvu : Belen Rodriguez e Stefano, interviene l'attrice Ilenia Lazzarin dopo aver dato del “folle” a De Martino ??? ? Le sue… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Stefano, interviene l'attrice Ilenia Lazzarin dopo aver dato del “folle” a De Martino - zazoomblog : Belen e Stefano Ilenia Lazzarin: “Mai messo bocca sulla loro relazione” - #Belen #Stefano #Ilenia #Lazzarin: - peularis : Ilenia Lazzarin, attrice di Un Posto al Sole che ho sempre ammirato e un po’ invidiato per il suo fisico, ha pubbli… - Notiziedi_it : Intervista esclusiva a Ilenia Lazzarin: “Ero in lizza per la conduzione di Ogni Mattina” -

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia Lazzarin Intervista esclusiva a Ilenia Lazzarin: “Ero in lizza per la conduzione di Ogni Mattina” SuperGuidaTV Anticipazioni Un posto al sole, l’attrice di Viola: “Soffrirà per amore”

Ilenia Lazzarin impersona dal lontano 2001 il personaggio di Viola Bruni nella celebre soap Un posto al sole. L’attrice classe 1982 è praticamente cresciuta con il suo personaggio al quale dice di som ...

Belen Rodriguez e Stefano, interviene Ilenia Lazzarin dopo aver dato del “folle” a De Martino

Ilenia Lazzarin, dopo avere commentato uno scatto di Belen Rodriguez, intervistata da SuperGuidaTV, aggiusta il tiro e svela cosa intendeva dire in quella occasione. “Stefano De Martino è un folle”, a ...

Ilenia Lazzarin impersona dal lontano 2001 il personaggio di Viola Bruni nella celebre soap Un posto al sole. L’attrice classe 1982 è praticamente cresciuta con il suo personaggio al quale dice di som ...Ilenia Lazzarin, dopo avere commentato uno scatto di Belen Rodriguez, intervistata da SuperGuidaTV, aggiusta il tiro e svela cosa intendeva dire in quella occasione. “Stefano De Martino è un folle”, a ...