Ilary Blasi, la dedica di Totti (con foto) a Chanel, Isabel e Cristian (Di lunedì 10 agosto 2020) La foto più bella dell’estate 2020 è quella scattata da Francesco Totti che ha immortalato insieme i figli nati dall’amore per Ilary Blasi: Chanel, Cristian e Isabel. L’ex calciatore sta trascorrendo le vacanze con tutta la famiglia, fra gite in barca, giochi in spiaggia e cene. “La mia vita”, ha scritto l’ex Capitano della Roma, accanto allo scatto in cui vediamo i tre figli. Isabel, la più piccola, ha 4 anni, i capelli biondissimi e un viso dolce. Assomiglia moltissimo a mamma Ilary Blasi e guarda l’obiettivo sorridendo. Chanel ha 14 anni ed è un mix perfetto fra i due genitori, mentre Cristian è la ... Leggi su dilei

infoitcultura : 'Ma che fa?!'. Ilary Blasi mostra il figlio Cristian mentre fa una 'strana cosa'. E a tutti viene il dubbio - infoitcultura : Ilary Blasi: amore, famiglia e scatti sexy in vacanza - ciuffini_alex : La bellissima Ilary Blasi???????? - Simona_Milano : @Viperissima_ Da sinistra: Barbara D'Urso, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - ciuffini_alex : La bellissima Ilary Blasi???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Totti e Ilary Blasi al mare, il bacio piranha finisce su Instagram Il Tempo Francesco Totti con la foto dei figli mostra il momento più bello della sua vita (Foto)

All’ultima foto pubblicata da Francesco Totti sui social non c’è bisogno di aggiungere altro, l’immagine di tutto e le sue parole chiudono un cerchio perfetto. “La mia vita” e tre cuori rossi, uno per ...

La foto dei figli di Totti fa record di like

Cuore di papà. In vacanza a Sabaudia con la moglie e i figli, tradizionale buen retiro delle sue estati, Francesco Totti condivide uno scatto della prole con tutto l'orgoglio possibile. "La mia vita", ...

All’ultima foto pubblicata da Francesco Totti sui social non c’è bisogno di aggiungere altro, l’immagine di tutto e le sue parole chiudono un cerchio perfetto. “La mia vita” e tre cuori rossi, uno per ...Cuore di papà. In vacanza a Sabaudia con la moglie e i figli, tradizionale buen retiro delle sue estati, Francesco Totti condivide uno scatto della prole con tutto l'orgoglio possibile. "La mia vita", ...