IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni del 10 e 11 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 10 e martedì 11 agosto 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 agosto 2020Nella puntata di lunedì 10 agosto Salvatore scopre che Gabriella, dopo essere stata bloccata da un'influenza in hotel, ha avvisato solo Roberta che sarebbe rientrata a Milano la mattina presto da Parigi. I Cattaneo intanto cercano denaro per l'operazione di Federico e la cosa non si dimostra affatto facile… È il primo giorno di prova come Venere per Laura Parisi, che subito socializza con le colleghe. Nel frattempo Ernesta, la zia di Silvia, si sente male e così ...

