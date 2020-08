‘Il paradiso all’improvviso’ trama, cast e curiosità: tutto sul film di Leonardo Pieraccioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Questa sera, 10 Agosto 2020, su Canale 5 andrà in onda il film del 2003 Il paradiso all’improvviso, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Il film è una commedia sentimentale ambientata per la maggior parte sull’isola di Ischia. Inoltre il film ha ottenuto una nomination ai David di Donatello 2004 e due nomination ai Nastri d’Argento 2004. Il paradiso all’improvviso uscì nelle sale cinematografiche il 19 dicembre 2013, ottenendo un ottimo risultato al botteghino. Ora Mediaset lo ripropone per far trascorrere un piacevole lunedì sera ai suoi telespettatori. Di cosa parla il film? Chi sono i vari attori del cast? Ecco le risposte a tutte queste domande e a tante altre ... Leggi su urbanpost

