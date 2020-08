Il Papa e il sultano, in contrasto su tutto: da Gerusalemme a Tripoli, dalla laicità dello stato a Santa Sofia, dal genocidio armeno alla Turchia in Europa (Di lunedì 10 agosto 2020) Proteso in Asia Maior, tra il Cipango e il Catai, come nessun altro predecessore prima di lui, Francesco ha disatteso l’Asia Minor, tra Istanbul e Antiochia, dove il primo dei suoi predecessori fu chiamato “cristiano”. Intento a corteggiare-conquistare l’Oriente, quello estremo, da Tokyo a Pechino, Bergoglio ha perso terreno in quello Medio, tra vicoli di Aleppo e Via di Damasco, rovine babilonesi e carneficine assire, splendori di Sion e rancori di Gerico, propositi di Hamas e depositi di Hezbollah, riviera del Giordano e Gaza Strip, dove il sultano si offre battagliero e lancia la sua OPA sul mondo islamico, dai minareti arditi di Santa Sofia: viepiù intollerante di presenze o parvenze, parità e libertà, dell’Occidente, a onta del suo status di membro – per ora – ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Papa sultano Il Papa e il sultano, in contrasto su tutto: da Gerusalemme a Tripoli, dalla laicità dello stato a Santa Sofia, dal genocidio armeno alla Turchia in Europa L'HuffPost Cardinali in rivolta per S. Sofia

Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan che ha riconvertito in moschea l'ex basilica di Santa Sofia di Istanbul sta squassando il sempre più precario equilibrio tra Papa Bergoglio e il suo collegio c ...

Papa Francesco tace sulla moschea a Santa Sofia. Cardinali in rivolta

Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan che ha riconvertito in moschea l’ex basilica di Santa Sofia di Istanbul sta squassando il sempre più precario equilibrio tra Papa Bergoglio ed il suo collegio ...

Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan che ha riconvertito in moschea l'ex basilica di Santa Sofia di Istanbul sta squassando il sempre più precario equilibrio tra Papa Bergoglio e il suo collegio c ...Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan che ha riconvertito in moschea l’ex basilica di Santa Sofia di Istanbul sta squassando il sempre più precario equilibrio tra Papa Bergoglio ed il suo collegio ...