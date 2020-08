Il NYT e Pirlo alla Juve: «addio gavetta, i top club scelgono i grandi nomi, anche senza esperienza» (Di lunedì 10 agosto 2020) “Zidane, in confronto a Pirlo, era un veterano brizzolato quando ha sostituito Rafael Benítez al Real Madrid”. L’esperienza non vale più, le logiche del calcio adesso puntano in un’altra direzione e l’elezione di Pirlo a tecnico della Juventus si innesta in un trend ormai perfettamente riconoscibile, tanto da diventare oggetto d’analisi sul New York Times. E’ un battesimo. Scrive il Times che “a prima vista, è difficile interpretare la scelta di Pirlo come qualcosa di diverso da una scommessa spericolata. Il pensiero di Andrea Agnelli, il presidente della Juventus, è abbastanza opaco da far sorgere il dubbio che Pirlo potrebbe tenere in caldo la panchina fino a quando il grande amore non ... Leggi su ilnapolista

