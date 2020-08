Il mondo della musica saluta Franca Valeri: i pensieri di Tiziano Ferro, Ermal Meta, Laura Pausini e molti altri (Di lunedì 10 agosto 2020) Il mondo della musica saluta Franca Valeri, l'attrice scomparsa ieri all'età di 100 anni. Non solo il mondo del cinema, anche i cantanti italiani hanno ricordato Franca Valeri e hanno condiviso un pensiero per lei sui social nel giorno della sua scomparsa, il 9 agosto 2020. Laura Pausini, Ermal Meta, Tiziano Ferro, Paola Turci e Giuliano Sangiorgi sono solo alcuni degli artisti italiani che hanno condiviso immagini di Franca Valeri per augurarle un sereno viaggio. Silenzioso il post di Tiziano Ferro: l'artista ha ... Leggi su optimagazine

