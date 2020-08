Il Milan e Ibra verso l’accordo: contratto annuale e ricchi bonus (Di lunedì 10 agosto 2020) Ibrahimovic rinnovo Milan – L’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è ormai a un passo. Non manca molto alla firma che legherà di nuovo lo svedese ai rossoneri, dopo questi mesi in cui Zlatan ha trascinato la squadra dentro e fuori dal campo. Il Milan con lui ha cambiato volto e passo. Ibrahimovic sa … L'articolo Il Milan e Ibra verso l’accordo: contratto annuale e ricchi bonus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

