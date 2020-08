Il lungo viaggio della sabbia del Sahara visto dallo spazio (Di lunedì 10 agosto 2020) Un volo lunghissimo, che decolla dalle dune deserto più esteso del mondo per solcare l’intero oceano Atlantico e posarsi sull’Amazzonia. È quello dei granelli di sabbia del Sahara, che tonnellata dopo tonnellata migrano sotto la spinta degli eventi atmosferici. Succede ogni anno, ed è del tutto normale durante la stagione più calda, da giugno ad agosto. Il fenomeno è caduto sotto l’occhio dei satelliti della Nasa che, con questo video, ci rende partecipi dello spettacolo. (Credit video: Nasa) Wired. Leggi su wired

RaiTre : Stefano Ricci e Gianni Forte, compiono un viaggio nell’Italia di oggi per raccontare cinque storie di eroi invisibi… - FilomenaGallo55 : RT @ferraralberto: La vita è un lungo viaggio e ogni giorno è una tappa, cammina con passi decisi, pensa di avere accanto Chi ti vuole bene… - RivistaStudio : Decima tappa del nostro viaggio lungo le coste della Penisola: un racconto della Calabria dove lo scrittore veneto… - Missbillie10 : RT @pordenonelegge: “Per me la tristezza non esiste. È solo una pausa per riprender fiato tra una battuta e l'altra. Serve a riordinare le… - linda_LM_ : È il secondo viaggio lungo che faccio (post Covid) usando il treno e ho capito che NON ce la faremo MAI. Gli annun… -

Ultime Notizie dalla rete : lungo viaggio Il lungo viaggio della sabbia del Sahara visto dallo spazio Wired.it Sergio Zavoli, l’omaggio al maestro di giornalismo-verità: sulla scuola fu oscurato dalla Rai

È stato il simbolo del giornalismo-verità Sergio Zavoli, scomparso pochi giorni fa a 96 anni e i cui funerali si sono svolti venerdì scorso: maestro dell’informazione radio-televisiva, poi presidente ...

Napoli: vent'anni fa l'orrore di Gigi e Paolo, vittime innocenti della camorra a Pianura

Quel viaggio in Grecia - il viaggio dei vent’anni - non lo hanno mai fatto. Non sono mai partiti da Napoli, né a Napoli hanno avuto la possibilità di studiare, vivere, lavorare, amare, lottare e farsi ...

È stato il simbolo del giornalismo-verità Sergio Zavoli, scomparso pochi giorni fa a 96 anni e i cui funerali si sono svolti venerdì scorso: maestro dell’informazione radio-televisiva, poi presidente ...Quel viaggio in Grecia - il viaggio dei vent’anni - non lo hanno mai fatto. Non sono mai partiti da Napoli, né a Napoli hanno avuto la possibilità di studiare, vivere, lavorare, amare, lottare e farsi ...