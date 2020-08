Il leghista Lolini: «Mai chiesto il bonus Inps». Crimi: «Chi ha avuto i soldi esca allo scoperto» (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è una vicenda che sembra compattare nelle ultime ore maggioranza e opposizione: è la ferma condanna del comportamento dei deputati (secondo indiscrezioni, si tratterebbe di tre leghisti, un grillino e uno di Italia viva) che avrebbero chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro stanziato dal governo per aiutare gli autonomi. Mentre la Lega – in un clima di sospetti e smentite – manda messaggi in chat per convincere i suoi tre (probabilmente un mantovano, uno del sud e una donna) ad autodenunciarsi, il capo reggente del M5s, Vito Crimi, lancia una sfida ai suoi. «Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l’Inps a fornire i ... Leggi su open.online

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Furbetti del bonus, il leghista Lolini: «Mai chiesto nulla». Rosato: «Su IV notizie infondate» - RoccoPetraglia1 : RT @ilmessaggeroit: Furbetti del bonus, il leghista Lolini: «Mai chiesto nulla». Rosato: «Su IV notizie infondate» - ilmessaggeroit : Furbetti del bonus, il leghista Lolini: «Mai chiesto nulla». Rosato: «Su IV notizie infondate» - lerribaldo : RT @LaStampa: Tre della Lega, uno dei 5S e uno di Italia Viva. Il leghista Lolini nega tutto: io i soldi non li ho incassati e non ho dato… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Tre della Lega, uno dei 5S e uno di Italia Viva. Il leghista Lolini nega tutto: io i soldi non li ho incassati e non ho dato… -

Ultime Notizie dalla rete : leghista Lolini Furbetti del bonus, il leghista Lolini: «Mai chiesto nulla». Rosato: «Su IV notizie infondate» Il Messaggero Furbetti del bonus, il leghista Lolini: «Mai chiesto nulla». Rosato: «Su IV notizie infondate»

«Il sentiment è pesante, i cittadini dicono fuori i nomi. E penso che i cittadini debbono essere ascoltati» Così il presidente del Veneto, Luca Zaia il quale fa «appello a tutte le forze politiche: è ...

È caccia ai cinque parlamentari con in tasca il bonus delle partite Iva

Di Maio: «Via i furbetti». Rivolta contro gli eletti: tre sono della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e un altro di Italia Viva ROMA. Cinque deputati hanno intascato in piena emergenza Covid i bonus ...

«Il sentiment è pesante, i cittadini dicono fuori i nomi. E penso che i cittadini debbono essere ascoltati» Così il presidente del Veneto, Luca Zaia il quale fa «appello a tutte le forze politiche: è ...Di Maio: «Via i furbetti». Rivolta contro gli eletti: tre sono della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e un altro di Italia Viva ROMA. Cinque deputati hanno intascato in piena emergenza Covid i bonus ...