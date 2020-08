“Il governo vi mente, via le mascherine”: gruppo di negazionisti fa irruzione al supermercato. Il video (Di lunedì 10 agosto 2020) “Resistete al nuovo ordine mondiale. Toglietevi la mascherina, il governo vi sta mentendo”. Un gruppo di negazionisti, che non crede all’esistenza del Covid-19, ha fatto irruzione in un supermercato con tanto di megafono per “convincere” i presenti ad “aprire gli occhi”, a “informarsi” e a “non credere a tutto quello che vi dicono senza nemmeno fare una domanda”. È successo a Peckham, a sud di Londra, in un supermercato Morrison. “Dovete resistere, dovete resistere”, hanno ripetuto più volte i componenti del gruppo, che si è organizzato sotto il nome di Stand Up X. “Quante persone muoiono ogni anno per l’influenza? Vi stanno preparando per un ... Leggi su ilfattoquotidiano

