Il Giovane Montalbano Un’albicocca: trama e streaming stasera in tv (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Giovane Montalbano Un’albicocca con Michele Riondino va in onda stasera in tv lunedì 10 agosto 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio tratto dai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Giovane Montalbano Un’albicocca trama Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un’ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare… Ma quel pomeriggio di maggio del 1992 e quel che è successo sull’autostrada A29 per Capaci, ... Leggi su cubemagazine

SpettacolandoTv : #IlGiovaneMontalbano2 – Un’albicocca | questa sera su Rai 1 - CorriereCitta : #IlGiovaneMontalbano, stasera in tv l'ultimo appuntamento: orario, canale, episodio, anticipazioni - Notiziedi_it : Il giovane Montalbano 3 ci sarà? Michele Riondino non esclude nulla dopo il successo delle repliche: trama ultima p… - SMSNEWSOFFICIAL : Ultimo appuntamento su Rai 1 con la seconda stagione de “Il Giovane Montalbano” con Michele Riondino, Alessio Vassa… - DonnaGlamour : Il giovane Montalbano – Un’albicocca: tutto quello che c’è da sapere sul film -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane Montalbano Ultimo appuntamento con "Il Giovane Montalbano" RAI - Radiotelevisione Italiana Stasera in TV: “Il giovane Montalbano” e “Il paradiso all’improvviso”

Inizio settimana di calma e relax sul divano e non sai cosa guardare? Ecco qualche consiglio da parte della nostra redazione su cosa guardare in tv stasera. Il giovane Montalbano – Un’albicocca [Rai1, ...

Il Giovane Montalbano Un’albicocca: trama e streaming stasera in tv

Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un’ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare… M ...

Inizio settimana di calma e relax sul divano e non sai cosa guardare? Ecco qualche consiglio da parte della nostra redazione su cosa guardare in tv stasera. Il giovane Montalbano – Un’albicocca [Rai1, ...Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un’ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare… M ...