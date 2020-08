Il giovane Montalbano – Un’albicocca: trama, anticipazioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Il giovane Montalbano – Un’albicocca: trama, anticipazioni Questa sera, lunedì 10 agosto 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la sesta puntata della seconda stagione dal titolo “Un’albicocca”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film di oggi de Il giovane Montalbano? Livia è appena arrivata in Sicilia per curare il trasloco di Montalbano, in vista del suo trasferimento a Genova per stare vicino alla fidanzata. Percorrendo una litoranea nei pressi di Vigata i due notano, in prossimità di una curva, un muretto sfondato: nella scarpata, ... Leggi su tpi

zazoomblog : Il giovane Montalbano – Un’albicocca streaming e tv: dove vedere il film - #giovane #Montalbano #Un’albicocca - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 10 AGOSTO 2020: UN LUNEDI' TRA IL GIOVANE MONTALBANO, IL PARADISO ALL'IMPROVVISO, BATTIT... http… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 10 AGOSTO 2020: UN LUNEDI' TRA IL GIOVANE MONTALBANO, IL PARADISO ALL'IMPROVVISO, BATTIT… - arual812 : @pulcepalma @alessiogmail @tavarelli_g @carlopalomar @RaiUno Sono già triste che sia l' ultima puntata ?? fiction st… - KalezicR : RT @carlopalomar: STASERA ultima puntata de IL GIOVANE MONTALBANO! #IlGiovaneMontalbano #AndreaCamilleri #Riccardino #MicheleRiondino #Ale… -