Il crollo del ghiacciaio alpino è impressionante: la forza della natura immortalata nel video di un escursionista (Di lunedì 10 agosto 2020) Il ghiacciaio Turtmann, sul versante nord-occidentale delle alpi svizzere, a poca distanza dal confine italiano, è parzialmente crollato lo scorso 6 agosto. Il ghiacciaio è stato letteralmente tagliato a metà dopo questo spettacolare crollo. La scena è stata filmata da un testimone del rifugio Turtmann, ripreso dal canale tedesco RTS. L'articolo Il crollo del ghiacciaio alpino è impressionante: la forza della natura immortalata nel video di un escursionista proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Donato al Comune di Genova il camion Basko simbolo del crollo del ponte Morandi - ItalianAirForce : Un tricolore in segno di unità e rinascita quello lasciato dalla formazione delle @FrecceTricolori che oggi, a dist… - GiovanniToti : Dopo mesi di immobilismo con totale arroganza, mancanza di rispetto e prepotenza, il ministro De Micheli ha nominat… - RepubblicaAF : #osservaitalia Rallenta il crollo del fatturato della Gdo @fpugliese_conad @luigi_gia @pino_zuliani @savinovurchio… - cstn84 : L' #Egitto ha chiesto un ulteriore prestito al FMI (5 miliardi) Così la #Tunisia (745 milioni già accordati) Il… -

Ultime Notizie dalla rete : crollo del

Corriere della Sera

A causa dei movimenti franosi sulla parete Nord-Est del Monviso, a partire dal crollo del 26 dicembre scorso, il vicecommisario Davide Domenico Barra, comandante della Polizia locale dell’Unione dei ...C’è una scadenza alla quale imprese e partite Iva colpite dal lockdown guardano ancora con molta attenzione In questi giorni. Si sperava in una proroga, che al momento, non è arrivata. E dunque c’è te ...