Il Coronavirus potrebbe non svanire, anche dopo il vaccino (Di lunedì 10 agosto 2020) La rivista specializzata Nature si interroga sulla bontà e sulla durate del vaccino contro il Coronavirus. A prescindere da quando arriverà, questo potrebbe non scongiurare la ricommparsa del Covid-19. Il Coronavirus continua a fare capolino nel nostro Paese e anche in altre parti del mondo. Se la situazione continua a essere tragica in nazioni come … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus potrebbe Perché il coronavirus potrebbe restare tra noi ben oltre il 2021 - 24+ Il Sole 24 ORE La pandemia Covid-19 presa a pretesto per una sorveglianza digitale a tutto campo

In tutta Europa la lotta contro Covid-19 ha comportato l’introduzione diffusa di misure tecnologiche di sorveglianza e di tracciamento che violano le libertà civili e i diritti umani. E, mentre alcune ...

