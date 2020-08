Il coronavirus è colpa del 5G…anzi no! Rivista scientifica ritira il lavoro (Di lunedì 10 agosto 2020) Questa è la strana storia di un articolo pubblicato e poi ritirato sulla Rivista scientifica “JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS”. L’editore, dopo essere stato sommerso di richieste di spiegazione da parte di altri scienziati, ha ritirato la pubblicazione Il 16 Luglio, la Rivista JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS pubblicava come editoriale … L'articolo Il coronavirus è colpa del 5G…anzi no! Rivista scientifica ritira il lavoro NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Affaritaliani : 'Coronavirus, l'epidemia nel sud Italia? La fuga da Milano colpa imperdonabile' - LegaSalvini : MICHELE VALENSISE, L'EX AMBASCIATORE CONTRO BOLSONARIO: 'I MORTI SONO COLPA SUA'. SALVINI: 'VERGOGNA, CHIEDA SCUSA' - Valerio864dd : Ma sì, continuiamo a dare la colpa a tutti gli altri, invece di riflettere sulla nostra inciviltà. #COVID19… - LuisaRagni : RT @Affaritaliani: 'Coronavirus, l'epidemia nel sud Italia? La fuga da Milano colpa imperdonabile' - Pietro36895199 : RT @Affaritaliani: 'Coronavirus, l'epidemia nel sud Italia? La fuga da Milano colpa imperdonabile' -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus colpa Sette settimane in coma per colpa del coronavirus laRegione Il coronavirus è colpa del 5G…anzi no! Rivista scientifica ritira il lavoro

Questa è la strana storia di un articolo pubblicato e poi ritirato sulla rivista scientifica “JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS”. L’editore, dopo essere stato sommerso di richies ...

Cacciate i parlamentari con il bonus covid: fuori i nomi poi fuori loro

I furbi che intascano, gli scemi che scrivono le leggi, i banditi che gestiscono e diffondono dati sensibili. Cacciateli tutti e non si lamentino della ghigliottina. Soprattutto se sono “nuovi”. I pri ...

Questa è la strana storia di un articolo pubblicato e poi ritirato sulla rivista scientifica “JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS”. L’editore, dopo essere stato sommerso di richies ...I furbi che intascano, gli scemi che scrivono le leggi, i banditi che gestiscono e diffondono dati sensibili. Cacciateli tutti e non si lamentino della ghigliottina. Soprattutto se sono “nuovi”. I pri ...