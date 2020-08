Il City offre 55 milioni per Koulibaly, non ci sono le condizioni per la cessione (Di lunedì 10 agosto 2020) Non sembra destinato a partire in tempi brevi Kalidou Koulibaly. Almeno stando a quanto scrive il Mattino. Il quotidiano parla di un’offerta decisamente troppo bassa da parte del Manchester City: 55 milioni contro i 90 chiesti da De Laurentiis. E il club di Guardiola non ha rilanciato nemmeno riguardo l’ingaggio. “Ramadani ha presentato a De Laurentiis una offerta del Manchester City piuttosto bassa: 55 milioni. Il presidente del Napoli ne chiede 90. E trovare un punto di incontro a questa distanza non è semplice. Il senegalese, peraltro, a Napoli vive benissimo e Guardiola non ha offerto un ingaggio molto diverso da quello che percepisce qui. Insomma, non ci sono ancora le condizioni per cedere KK anche se tutti gli indizi lo danno in ... Leggi su ilnapolista

