Il Chelsea saluta Pedro: lo spagnolo è pronto a firmare con la Roma (Di lunedì 10 agosto 2020) “Negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di beneficiare del cervello calcistico di Pedro e della sua esperienza incredibile che ha aiutato alcuni dei giocatori più giovani e meno esperti. All’atto della firma nell’agosto 2015, Pedro ha detto che voleva mettersi alla prova in un nuovo campionato dopo tanti anni di successo al Barcellona e di voler aiutare il Chelsea a vincere titoli. Sono state sfide che ha affrontato con enfasi durante cinque anni per i quali tutti al Chelsea sono grati. Buona fortuna Pedro!”. Il Chelsea saluta così Pedro, che saluta i Blues dopo cinque anni ricchi di soddisfazioni in cui ha segnato 43 gol e fornito 28 assist in 206 presenze. L’esterno d’attacco ... Leggi su sportface

