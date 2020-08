Il caso della squadra di calcio che sostiene di aver provato una cura efficace contro il Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli atleti del Fuenlabrada, in Spagna, hanno provato una terapia della multinazionale Fagron, colpita da ben 28 casi di coronavirus. E i risultati sarennero promettenti. Ma è ancora presto per parlare di cura contro la pandemia Leggi su repubblica

LiaQuartapelle : Se due passi di danza accennati da una giovane ufficiale della Marina fanno gridare al discredito della Forza armat… - Fontana3Lorenzo : Forse è il caso di iniziare a parlare, e non solo in Francia, di #cristianofobia e di come tutelare le nostre radic… - GiovanniToti : Dopo mesi di immobilismo con totale arroganza, mancanza di rispetto e prepotenza, il ministro De Micheli ha nominat… - raoulmantini : @LiaQuartapelle Detto da un membro della Commissione Trilaterale... Tanto per capirci gli amici di Rockefeller... M… - Comemigirano : @Ale19877296 Il seno non è un organo sessuale o abusato per la sessualità... è il simbolo della maternità, della s… -

Ultime Notizie dalla rete : caso della Il caso della squadra di calcio che sostiene di aver provato una cura efficace contro il Covid La Repubblica Borsa: Roma a picco (-30%) con acquisto a sconto di Friedkin, attese novita' su Opa

Gia' venerdi' scorso l'azione era crollata del 25% con volumi molti elevati, anche sulla scia dell'eliminazione dall'Europa League Il vero motivo del crollo, in ogni caso, e' legato al fatto che il ...

Moto3, Dennis Foggia: "Ho dormito rilassatissimo"

Il giorno dopo la prima vittoria della carriera in Moto3, avvenuta sul circuito di Brno ... quando si crede fortemente in un obiettivo e si lavora quotidianamente senza lasciare nulla al caso, si ...

