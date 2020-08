Il Campidoglio torna ad assumere. Pubblicato il bando per 1.512 posti. Raggi: “Valorizziamo la Pubblica Amministrazione come motore di sviluppo della città” (Di lunedì 10 agosto 2020) Pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale con le nuove procedure concorsuali per un totale di 1.470 posti che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti. Il profilo organizzativo verrà garantito tramite un’apposita convenzione siglata con il Formez. “L’impianto concorsuale – fa sapere il Campidoglio – è incentrato sulla forte volontà di modernizzare la Pubblica Amministrazione capitolina. Per questo viene creata la figura, del tutto nuova, di ‘Istruttore dei servizi informatici e telematici’. Le prove per questo profilo verteranno infatti su materie come sistemi virtualizzati, reti, cybersecurity, crittografia, sicurezza ... Leggi su lanotiziagiornale

Il Campidoglio torna ad assumere. Pubblicato il bando per 1.512 posti. Raggi: "Valorizziamo la Pubblica Amministrazione come motore di sviluppo della città"

Biagiotti sceglie Roma e sfila al Campidoglio

La moda torna a brillare, e cerca location affascinanti per far sognare il suo pubblico. Come il Campidoglio, scelto da Lavinia Biagiotti Cigna, proprietaria e direttore creativo della griffe, per sfi ...

Moda, Laura Biagiotti sfila a Roma, a settembre in piazza Campidoglio

La prestigiosa maison ci dà appuntamento nella Capitale il 13 settembre con un format innovativo. “Sfilare nella piazza del Campidoglio sul mirabile disegno di Michelangelo, mostra che la moda, come R ...

