Il bonus Inps richiesto da 5 deputati ma a riceverlo sono stati in 3. Ettore Rosato: 'Nessun esponente di Italia Viva coinvolto' (Di lunedì 10 agosto 2020) Furbetti del bonus Inps, giornata convulsa a Montecitorio, dove si cerca di capire quali sono i 5 deputati che hanno ricevuto il sussudio. Secondo la tesi più accreditata si tratterebbe di tre ... Leggi su leggo

«Mi autodenuncio. Non vivo di politica perché non voglio e non potrei. Non potrei perché ho un mutuo, faccio la spesa, mantengo mia figlia e, addirittura, ogni tanto mi piace uscire e durante le ferie ...

Nonostante percepiscano uno stipendio di oltre 12mila euro, 5 deputati della Repubblica italiana hanno deciso di approfittare del bonus del governo per arrotondare le proprie entrate. In piena emergen ...

