Il bonus Inps richiesto da 5 deputati ma a riceverlo sono stati in 3. Ettore Rosato: 'Nessun esponente di Italia dei Valori coinvolto' (Di lunedì 10 agosto 2020) Furbetti del bonus Inps, giornata convulsa a Montecitorio, dove si cerca di capire quali sono i 5 deputati che hanno ricevuto il sussudio. Secondo la tesi più accreditata si tratterebbe di tre ... Leggi su leggo

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - TeresaBellanova : Ritengo ci sia una sola cosa da fare: l’Inps renda pubblici i nomi dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus. - lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - antonio_ansp : RT @EsteriLega: @gparagone Giusto, così sapremo come e perchè l'INPS ha individuato quei nomi. Poi scopriremo quali parlamentari hanno usuf… - xblunotte : RT @SecolodItalia1: Bonus, Crosetto: «Inps inquietante, sapeva tutto da fine maggio ma ha parlato solo ora. Perché?» -

Ultime Notizie dalla rete : bonus Inps Bonus casalinghe Inps 2020: gli aiuti per donne disoccupate Trend-online.com Inps, Bernini (Fi): Tridico faccia chiarezza, no a manovre oblique

Roma, 10 ago. (askanews) - "L'Inps deve fare subito chiarezza sul bonus percepito da cinque deputati: Tridico presiede un istituto statale peraltro reduce da un disastro storico nella gestione dei fon ...

I «furbetti» del bonus? «Sono 3, 2 Lega e 1 M5S. Ma in 5 lo hanno chiesto»

Fonti parlamentari riducono a 3 il numero dei deputati che hanno chiesto (e ottenuto) il bonus Covid. Intanto infuria la polemica nelle chat dei deputati e in quella della Lega spunta una prima linea ...

Roma, 10 ago. (askanews) - "L'Inps deve fare subito chiarezza sul bonus percepito da cinque deputati: Tridico presiede un istituto statale peraltro reduce da un disastro storico nella gestione dei fon ...Fonti parlamentari riducono a 3 il numero dei deputati che hanno chiesto (e ottenuto) il bonus Covid. Intanto infuria la polemica nelle chat dei deputati e in quella della Lega spunta una prima linea ...