Il 13 agosto è il Tartaday, 160 nidi di Caretta caretta: è record (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – Nell’estate post-Covid nelle coste italiane e’ record di nidificazioni di tartarughe marine. Sono gia’ 160, infatti, i nidi di tartaruga Caretta Caretta individuati da esperti e volontari sulle spiagge di tutta Italia in poco meno di due mesi. Il bilancio e’ ancora provvisorio perche’ le nidificazioni di mamma tartaruga andranno avanti ancora per qualche giorno, ma e’ gia’ stato superato abbondantemente il numero di nidi rinvenuti negli anni scorsi: 62 in Sicilia, 58 in Calabria, 25 in Campania, otto in Puglia, quattro in Toscana e tre nel Lazio. Leggi su dire

Agenzia_Italia : Il 13 agosto è il 'Tartaday', nidificazioni straordinarie durante il lockdown - EdicolaElbana : TARTADAY 2020. Il 13 agosto Acqua dell’Elba e LEGAMBIENTE festeggiano insieme le tartarughe marine - AmmirabileElena : RT @Agenzia_Italia: Il 13 agosto è il 'Tartaday', nidificazioni straordinarie durante il lockdown - Notiziedi_it : Il 13 agosto è il “Tartaday”, nidificazioni straordinarie durante il lockdown - NiccolGiacchett : RT @Agenzia_Italia: Il 13 agosto è il 'Tartaday', nidificazioni straordinarie durante il lockdown -