IEG annuncia acquisto emiratina HBG Eventis FZ. Titolo vola in Borsa (Di lunedì 10 agosto 2020) (TeleBorsa) – Italian Exhibition Group, la società proprietaria delle Fiere di Rimini e Vicenza ed attiva anche nel settore dell’organizzazione di eventi, annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l’acquisto del 100% di HBG Events FZ, società con sede negli Emirati Arabi Uniti. Il corrispettivo è stato fissato in un minimo garantito di 1,1 milioni di dollari (pari a circa 0,9 milioni di euro), da liquidare all’atto della cessione, più un earn out legato ai risultati delle prossime due edizioni dei due eventi, liquidabili entro 80 giorni dalla conclusione di ciascuna edizione. L’acquisizione è finanziata ricorrendo alla liquidità della società. HBG è organizzatrice dal 2016 degli eventi contemporanei “Dubai Muscle Show” e ... Leggi su quifinanza

